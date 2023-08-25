Мобилизация в Украине была продлена еще на три месяца и теперь продлится до 18 ноября.

На сайте президента Украины появилось предложение призвать в службу работников Национальной полиции Украины в период действия мобилизации в Украине.

"Просим Президента Украины внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, которым исключить из текста абзаца пятнадцатого части первой статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - работников Национальной полиции Украины как военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации в Украине", - говорится в петиции.

По словам автора обращения Павленко Юрия, такие изменения в разгар мобилизации в Украине устранят гражданские противоречия и не только.

"Считаем, что это усилит доверие народа к работникам Национальной полиции Украины, устранит гражданские противоречия, позволит полицейским принять деятельное участие в обороне Украины", - сказал автор обращения, где предлагаются изменения в период действия мобилизации в Украине.

По состоянию на 11:00 24 августа обращение на сайте президента собрало уже 778 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы его рассмотрел глава государства.

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