София Ротару, которой на днях исполнилось 76 лет, очень редко дает о себе знать, пишет Politeka.net.
София Ротару прекратила концертную деятельность, не появляется на публике, не дает интервью. Нельзя даже с уверенностью сказать, где София Ротару находится сейчас – в Украине или уехала за границу.
По некоторым данным, София Ротару после начала полномасштабной войны уехала в США.
«Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для выросших в Советском Союзе она остается Ротару, которая спела: «Я, ты, он, она! Вместе – целая страна», - рассказывал продюсер Леонид Дзюник.
Но эту информацию сама София Ротару не подтверждала и не опровергала.
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И вот в Сети неожиданно появилось новое фото Софии Ротару. На нем певица позирует на фоне украинских подсолнечников, рядом – единственный сын Руслан.
Выглядит София Ротару очень молодо и свежо.
Именно ему посвящена эта редкая публикация в сториз Софии Ротару, ведь 24 августа Руслан Евдокименко празднует день рождения.
«С Днем рождения!», – подписала кадр София Ротару, на котором ее можно увидеть в необычном виде.
Глаза Софии Ротару скрыты за большими очками, а волосы собраны под платком.
Напомним, в марте 2022 года сын и внук Софии Ротару пытались сбежать из Украины.
Мужчин задержали на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском.
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Ранее София Ротару показала, как сегодня выглядит ее единственная внучка.
Также напомним, что недавно в семье Софии Ротару случилось горе.
Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.