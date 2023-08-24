София Ротару внезапно опубликовала фото, на котором она позирует рядом со своим единственным сыном.

София Ротару, которой на днях исполнилось 76 лет, очень редко дает о себе знать, пишет Politeka.net.

София Ротару прекратила концертную деятельность, не появляется на публике, не дает интервью. Нельзя даже с уверенностью сказать, где София Ротару находится сейчас – в Украине или уехала за границу.

По некоторым данным, София Ротару после начала полномасштабной войны уехала в США.

«Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для выросших в Советском Союзе она остается Ротару, которая спела: «Я, ты, он, она! Вместе – целая страна», - рассказывал продюсер Леонид Дзюник.

Но эту информацию сама София Ротару не подтверждала и не опровергала.

И вот в Сети неожиданно появилось новое фото Софии Ротару. На нем певица позирует на фоне украинских подсолнечников, рядом – единственный сын Руслан.

Выглядит София Ротару очень молодо и свежо.

Именно ему посвящена эта редкая публикация в сториз Софии Ротару, ведь 24 августа Руслан Евдокименко празднует день рождения.

«С Днем рождения!», – подписала кадр София Ротару, на котором ее можно увидеть в необычном виде.

Глаза Софии Ротару скрыты за большими очками, а волосы собраны под платком.

Напомним, в марте 2022 года сын и внук Софии Ротару пытались сбежать из Украины.

Мужчин задержали на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском.

Последние новости Украины:

Ранее София Ротару показала, как сегодня выглядит ее единственная внучка.

Также напомним, что недавно в семье Софии Ротару случилось горе.

Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.