Софія Ротару навіть майже не веде Інстаграм, і останній її допис датований 7 серпня минулого року.

Лише інколи Ротару виходить на зв’язок зі своїми шанувальниками за допомогою сторіз. З болем реагуючи на чергові терористичні атаки росії або вітаючи українців з важливими святами.

Цього разу Софія Ротару дала про себе знати з приводу Дня Державного Прапора України, який відзначається 23 серпня.

Софія Ротару

У своєму Інстаграм Ротару опублікувала красиве зображення жовто-блакитних прапорів, осяяних сонячних світлом.

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Син Софії Ротару Руслан теж привітав українців зі святом., опублікувавши фото прапора.

син Софії Ротару

Додамо, що на початку повномасштабної війни Софія Ротару повідомила, що перебуває в Києві. Але вже в липні 2022 року стало відомо, що співачка нібито виїхала до США. Продюсер Леонід Дзюник сказав, що Ротару живе в Америці, але залишається громадянкою України.

Втім, у серпні 2022-го року Ротару повідомляла, що знаходиться на території України.

«Приїхала на місце сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях….», - писала Софія Ротару у свій день народження 7 серпня.

Цей допис поки є останнім на сторінці Софії Ротару в Інстаграм.

Нагадаємо, що син і онук Софії Ротару здійснили спробу незаконно виїхати з України до Молдови, але були затримані.

Згодом онук Ротару дав зрозуміти, що виїхати йому все ж таки вдалося.

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Також повідомлялось, що Андрій Данилко переживає втрату.