Андрій Данилко відреагував на смерть легендарного італійського співака Тото Кутуньо, пише Politeka.net.

Данилко опублікував архівні кадри зустрічей з Тото Кутуньо. На деяких фото Андрія Данилка можно побачити поруч з Тото Кутуньо ще зовсім молодим.

Знімки і відео Данилко прокоментував новину емоджі у вигляді розбитого серця.

Зазначимо, що Тото Кутуньо був одним з кумирів ще юного Андрія Данилка.

«У середині 1980-х ми захоплювалися італійською естрадою, носилися з платівками, вирізали з журналів фотографії улюблених виконавців. Однією з мегазірок був Тото Кутуньо. Чи міг я уявити в дитинстві, що колись він у своїй студії в Мілані готуватиме мені каву? Адже тоді, у 1980-х роках, побачити таких зірок навіть по телевізору вважалося рідкісною радістю. Якщо покажуть у «Ранковій пошті» — щастя на рік уперед….», - розповідав Данилко в одному зі своїх інтерв’ю.

Нагадаємо, Тото Кутуньо помер у віці 80-ти років. Серце співака зупинилося у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди його госпіталізували.

Його менеджер Данило Манкузо повідомив, що після тривалої хвороби співаку в останні місяці стало гірше.

«Мій улюблений співак з дитинства»,

«Дуже шкода, легенда»,

«У 2015 році Тото Кутуньйо разом з Аль Бано, Рікардо Фольї та гуртом «Ріккі е повері», через YouTube-канал «Друзі Путіна Італії і у всьому світі» («Amici di Putin In Italia e nel mondo») привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем народження. Це відбулося напередодні його концерту в Україні…»,

«Фанат Пу вмер. Якось переживемо»,

«Обожнюю його пісні», - коментують користувачі соцмереж смерть Тото Кутуньо.

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