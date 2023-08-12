Андрій Данилко на своїй сторінці в інстаграм, яку веде від імені Вєрки Сердючки, повідомив, що загиблим співачкам було всього 19 і 21 рік. Звали дівчат Світлана і Христина, вони загинули внаслідок удару ворожої ракети по Запоріжжю.
Кадри з дівчатами, які опублікував Андрій Данилко, були відзняти всього за годину до трагедії.
На них Світлана і Христина дають свій останній в житті концерт.
«Світлана та Христина, 19 та 21 рік. За годину їх вб’є російська ракета, яку терористична держава запустила по Запоріжжю», - прокоментував трагічні кадри Андрій Данилко, додавши також хештег.
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Додамо, що загибель молодих співачок також приголомшила Олю Полякову. На своїй сторінці в Інстаграм Полякова також опублікувала кадри останнього концерту Світлани та Христини.
Нагадаємо, Андрій Данилко вже давно не виступає на території росії і, звісно, не збирається. Більш того, Андрію Данилкові держава-агресорка заборонила в’їзд на 50 років.
«З моєю критикою вторгнення 2022 року це означатиме, що в 98 років я повернуся в Москву і поїду шукати могилу Путіна", - шуткує Андрій Данилко.
Також Данилко вважає, що по-справжньому заборонити Сердючку в росії путін так і не зміг. Росіяни продовжують слухати пісні Вєрки. Однак велика кількість двійників Вєрки Сердючки в росії все ж залишились без роботи.
«Вони виступали на вечірках, які не могли дозволити собі оригінал. Тепер вони будуть голодувати, вибачте», - каже Андрій Данилко.
Нагадаємо, що днями Андрій Данилко виступив у Латвії.
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