Андрій Данилко, який виступає в образі Вєррки Сердючки, повідомив про велике нещастя, жертвами якого стали дві молодих дівчини-співачки.

Андрій Данилко на своїй сторінці в інстаграм, яку веде від імені Вєрки Сердючки, повідомив, що загиблим співачкам було всього 19 і 21 рік. Звали дівчат Світлана і Христина, вони загинули внаслідок удару ворожої ракети по Запоріжжю.

Кадри з дівчатами, які опублікував Андрій Данилко, були відзняти всього за годину до трагедії.

На них Світлана і Христина дають свій останній в житті концерт.

«Світлана та Христина, 19 та 21 рік. За годину їх вб’є російська ракета, яку терористична держава запустила по Запоріжжю», - прокоментував трагічні кадри Андрій Данилко, додавши також хештег.

Додамо, що загибель молодих співачок також приголомшила Олю Полякову. На своїй сторінці в Інстаграм Полякова також опублікувала кадри останнього концерту Світлани та Христини.

Нагадаємо, Андрій Данилко вже давно не виступає на території росії і, звісно, не збирається. Більш того, Андрію Данилкові держава-агресорка заборонила в’їзд на 50 років.

«З моєю критикою вторгнення 2022 року це означатиме, що в 98 років я повернуся в Москву і поїду шукати могилу Путіна", - шуткує Андрій Данилко.

Також Данилко вважає, що по-справжньому заборонити Сердючку в росії путін так і не зміг. Росіяни продовжують слухати пісні Вєрки. Однак велика кількість двійників Вєрки Сердючки в росії все ж залишились без роботи.

«Вони виступали на вечірках, які не могли дозволити собі оригінал. Тепер вони будуть голодувати, вибачте», - каже Андрій Данилко.

Нагадаємо, що днями Андрій Данилко виступив у Латвії.

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