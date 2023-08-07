Андрій Данилко з'явився на сцені у Латвії та викликав у росіян гострий напад агресії.

Андрій Данилко з'явився на сцені у Юрмалі в образі Вєрки Сердючки, пише Politeka.net.

Данилко в образі Сердючки став гостем Laima Rendezvous. Це благодійний фестиваль знаменитої латвійської співачки Лайми Вайкуле. Цього року він був присвячений допомозі охопленій війною Україні.

«Україна переможе!», - висловив Андрій Данилко у коментарі до знімків, зроблених у Юрмалі.

Факт виступу Андрія Данилка у Латвії викликав у росіян, багато з яких залишаються шанувальниками українського артиста, змішані почуття. Так, деякі підписники заздрісно зазначили: «Чекаємо в Росії!», інші злісно зазначають, що, мовляв, Сердючку до його виступів у Росії ніхто не знав. Що, звісно ж, неправда.

«Та хто його знав поки до Росії не приперся», - висловилася одна з користувачок Інстаграм на адресу Андрія Данилка.

"Що ти верзеш? Сердючка була відома в Україні ще із СВ-шоу, на яке приїжджали і ваші "зірки". Пісні її звучали ще наприкінці 90-х. У мене навіть касета із її піснями була. А скільки мюзиклів стали топовими завдяки і навіть нашій Вєрі. І мюзикли, які знімалися завдяки нашим продюсерам та режисерам, бо ваші, напевно, були не здатні знімати. Ще й ваших звьозд знімали. Краще б запрошували своїх»,

«До вас і приїжджали убогих просвіщати, що є не тільки бабкина та ко, убогих шкода було. А зараз все: кіркорів, басков, шаман ваше все. Насолоджуйся» , - нагадали жінці у коментарях.

При цьому в Росії продовжують плекати надію одного разу побачити Андрія Данилко в образі Сердючки в Росії.

«Чекаємо в Росії!» , - повідомив ще один користувачів Інстагарм.

«Але тільки на танках нас чекайте або привіт ракетою, дронами»,

«Від вас усі вже відвернулися»,

«До Кобзона» , - відповіли й цьому російському шанувальнику Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, що Андрій Данилко вже давно не виступає у Росії і в найближчі десятиліття не планує. Нагадаємо, що Данилові заборонили в'їзд до Росії на найближчі 50 років. Однак це Андрія Данилка зовсім не бентежить.

"З моєю критикою вторгнення у 2022 році мені заборонили в'їзд до Росії. Це означає, що у віці 98 років я повернуся до Москви і піду шукати могилу Путіна", - заявив Андрій Данилко в одному зі своїх інтерв'ю.

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