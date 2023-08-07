Андрей Данилко появился на сцене в Латвии и вызвал у россиян острый приступ злости.

Андрей Данилко появился на сцене в Юрмале в образе Верки Сердючки, пишет Politeka.net. Данилко в образе Сердючки стал гостем Laima Rendezvous. Это благотворительный фестиваль знаменитой латвийской певицы Лаймы Вайкуле, в этом году был посвящен помощи охваченной войной Украине.

«Украина победит!», - высказал Андрей Данилко в комментарии к снимкам, которые были сделаны в Юрмале.

Факт выступления Андрея Данилко в Латвии вызвал у россиян, многие из которых остаются поклонниками украинского артиста, смешанные чувства. Так, некоторые подписчики завистливо отметили: «Ждем в России!», другие злобно отмечают, что мол, Сердючку до его выступлений в россии никто не знал. Что, конечно же, неправда.

«Да кто его знал пока в Россию не приперся», - высказалсь одна из пользовательниц Інстаграм в адрес Андрея Данилко.

«Что ты несешь? Сердючка была известна в Украине еще с СВ-шоу, на которое приезжали и ваши "звезды". Песни ее звучали еще в конце 90-х. У меня даже кассета с ее песнями была. А сколько мюзиклов стали топовыми благодаря в том числе и нашей Вере. И мюзиклы, которые снимались благодаря нашим продюсерам и режиссерам, потому что ваши, наверное, были не способны снимать. Еще и ваших звезд снимали. Лучше бы приглашали своих»,

«К вам и приезжали убогих просвещать, что есть не только бабкина и ко, убогих жалко было. А сейчас все: киркоров, басков, шаман ваше все. Наслаждайся», - напомнили женщине в комментариях.

При этом в россии продолжают лелеять надежду однажды увидеть Андрея Данилко в образе Сердючки в россии.

«Ждем в России!», - сообщил еще один пользователей Инстагарм.

«Но только на танках нас ждите или приветом ракетой, дронами», «От вас все уже отвернулись»,

«К Кобзону», - ответили и этому российскому поклоннику Верки Сердючки.

Напомним, что Андрей Данилко уже давно не выступает в россии и в ближайшие десятилетия не планирует. Напомним, что Данилко запретили въезд в россию на ближайшие 50 лет. Однако это Андрея Данилко совсем не смущает.

"С моей критикой вторжения в 2022 году мне запретили въезд в Россию. Это значит, что в возрасте 98 лет я вернусь в Москву и пойду искать могилу Путина", - заявил Андрей Данилко в одном из своих интервью.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко отказался от русского языка.