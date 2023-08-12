Андрей Данилко на своей странице в Инстаграм, которую ведет от имени Верки Сердючки, сообщил, что погибшим певицам было всего 19 и 21 год. Звали девушек Светлана и Кристина, они погибли в результате удара вражеской ракеты по Запорожью.
Кадры с девушками, которые опубликовал Андрей Данилко, были сняты всего за час до трагедии.
На них Светлана и Кристина дают свой последний в жизни концерт.
«Светлана и Кристина, 19 и 21 год. Через час их убьет российская ракета, которую террористическое государство запустило по Запорожью», - прокомментировал трагические кадры Андрей Данилко, добавив также хэштег.
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Добавим, что гибель молодых певиц также ошеломила Олю Полякову. На своей странице в Инстаграме Полякова также опубликовала кадры последнего концерта Светланы и Кристины.
Напомним, Андрей Данилко уже давно не выступает на территории России и, конечно, не собирается. Более того, Андрею Данилко государство-агрессор запретило въезд на 50 лет.
«С моей критикой вторжения в 2022 году это будет означать, что в 98 лет я вернусь в Москву и поеду искать могилу Путина», – шутит Андрей Данилко.
Также Данилко считает, что по-настоящему запретить Сердючку в России путин так и не смог. Россияне продолжают слушать песни Верки. Однако большое количество двойников Верки Сердючки в России все же остались без работы.
"Они выступали на вечеринках, которые не могли позволить себе оригинал. Теперь они будут голодать, простите", – говорит Андрей Данилко.
Напомним, что на днях Андрей Данилко выступил в Латвии.
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Также сообщалось, что Данилко появился на "Евровидении" в необычном аксессуаре.
Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко отказался от русского языка.