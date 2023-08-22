У вівторок, 22 серпня, стало відомо, що пішов із життя легендарний італійський співак і композитор Тото Кутуньо. На момент смерті маестро було 80 років.

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Причини смерті 80-річного виконавця та композитора не уточнюються, проте відомо, що останні роки Тото Кутуньо боровся з важким онкологічним захворюванням.

У 2007 році у Тото Кутуньо діагностували рак простати, тоді його терміново прооперували найкращі лікарі. У 2009 році хвороба знову далася взнаки перед великим закордонним туром артиста. Тоді йому довелося пройти курс хіміотерапії. Але навіть після цього маестро продовжив виступати, як тільки одужав. Крім того, за даними італійської преси, співак не мав правої нирки, і він не міг довго стояти.

Як говорили рідні та близькі Тото Кутуньо після того, як він захворів на рак, то почав дуже цінувати своє життя і щохвилини, примовляючи, що життя – це справжній подарунок.

Чим уславився Тото Кутуньо?

Тото Кутуньо прославився на весь світ своєю піснею "L'Italiano", яка побачила світ у 1983 році. Ще одна не менш знакова композиція артиста Solo Noi, яка користувалася популярністю у фанатів далеко за межами Італії.

"Insieme: 1992" – ця пісня була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу 1990 року, що проходив в Італії. "Sara" – ще один хіт, який приніс Тото Кутуньо зізнання у всьому світі. "Ti amo" – добре відома пісня, яка стала одним із символів романтичної музики.

Українські фанати творчості Тото Кутуньо у телеграм-каналах пишуть коментарі зі співчуттями:

"Співчуваю рідним та шанувальникам".

"Царство Небесне".

"Пішла епоха".

"Світ пам'ятатиме".

"Легенда... Вічна пам'ять".

"Царство небесне легенді!".

"Гарно співав, дуже шкода".

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