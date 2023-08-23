Андрей Данилко отреагировал на смерть легендарного итальянского певца Тото Кутуньо, пишет Politeka.net.
Данилко опубликовал архивные кадры встреч с Тото Кутуньо. На некоторых фото Андрея Данилко можно увидеть рядом с Тото Кутуньо еще совсем молодым.
Данилко прокомментировал новость эмоджи в виде разбитого сердца.
Отметим, что Тото Кутуньо был одним из кумиров еще юного Андрея Данилко.
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«В середине 1980-х мы увлекались итальянской эстрадой, носились с пластинками, вырезали из журналов фотографии любимых исполнителей. Одной из мегазвезд был Тото Кутуньо. Мог ли я представить себе в детстве, что когда-нибудь он в своей студии в Милане будет готовить кофе? Ведь тогда, в 1980-х годах, увидеть таких звезд даже по телевизору считалось редкой радостью. Если покажут в «Утренней почте» — счастье на год вперед…», – рассказывал Данилко в одном из своих интервью.
Напомним, Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет. Сердце певца остановилось в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали.
Его менеджер Данило Манкузо сообщил, что после продолжительной болезни певца в последние месяцы стало хуже.
«Мой любимый певец с детства»,
«Очень жаль, легенда»,
«В 2015 году Тото Кутуньо вместе с Аль Бано, Рикардо Фольи и группой «Рикки е повери», через YouTube-канал «Друзья Путина Италии и во всем мире» («Amici di Putin In Italia e nel mondo») поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Это произошло накануне его концерта в Украине…»,
«Фанат Пу умер. Как-то переживем»,
«Обожаю его песни» , – комментируют пользователи соцсетей смерть Тото Кутуньо.
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