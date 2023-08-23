София Ротару даже почти не ведет Инстаграм, и последний ее пост датирован 7 августа прошлого года.
Лишь иногда Ротару выходит на связь со своими поклонниками с помощью сториз. С болью реагируя на очередные террористические атаки россии или поздравляя украинцев с важными праздниками.
На этот раз София Ротару дала о себе знать по случаю Дня Государственного Флага Украины, который отмечается 23 августа.
В своем Инстаграмме Ротару опубликовала красивое изображение желто-голубых флагов, озаренных солнечным светом.
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Сын Софии Ротару Руслан тоже поздравил украинцев с праздником, опубликовав фото флага.
Добавим, что в начале полномасштабной войны София Ротару сообщила, что находится в Киеве. Но уже в июле 2022 года стало известно, что певица якобы уехала в США. Продюсер Леонид Дзюнык сказал, что Ротару живет в Америке, но остается гражданкой Украины.
В августе 2022 года Ротару сообщала, что находится на территории Украины.
«Приехала на место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях…», - писала София Ротару в свой день рождения 7 августа.
Этот пост пока последний на странице Софии Ротару в Инстаграм.
Напомним, что сын и внук Софии Ротару предприняли попытку незаконно уехать из Украины в Молдову, но были задержаны.
Впоследствии внук Ротару дал понять, что уехать ему все же удалось.
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