Народная артистка Украины София Ротару прекратила концертную деятельность и совсем перестала появляться на публике.

София Ротару даже почти не ведет Инстаграм, и последний ее пост датирован 7 августа прошлого года.

Лишь иногда Ротару выходит на связь со своими поклонниками с помощью сториз. С болью реагируя на очередные террористические атаки россии или поздравляя украинцев с важными праздниками.

На этот раз София Ротару дала о себе знать по случаю Дня Государственного Флага Украины, который отмечается 23 августа.

В своем Инстаграмме Ротару опубликовала красивое изображение желто-голубых флагов, озаренных солнечным светом.

Сын Софии Ротару Руслан тоже поздравил украинцев с праздником, опубликовав фото флага.

Добавим, что в начале полномасштабной войны София Ротару сообщила, что находится в Киеве. Но уже в июле 2022 года стало известно, что певица якобы уехала в США. Продюсер Леонид Дзюнык сказал, что Ротару живет в Америке, но остается гражданкой Украины.

В августе 2022 года Ротару сообщала, что находится на территории Украины.

«Приехала на место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях…», - писала София Ротару в свой день рождения 7 августа.

Этот пост пока последний на странице Софии Ротару в Инстаграм.

Напомним, что сын и внук Софии Ротару предприняли попытку незаконно уехать из Украины в Молдову, но были задержаны.

Впоследствии внук Ротару дал понять, что уехать ему все же удалось.

Последние новости Украины:

София Ротару показала, как сегодня выглядит ее единственная внучка.

Также сообщалось о горе, которое всколыхнуло семью Софии Ротару.

Также сообщалось, что Андрей Данилко переживает потерю.