В укрытии в одном из городов Полтавщины развели костер и пьянствовали, появились кадры с места.

Так, в укрытии в Кременчуге развели костер.

Как сообщают местные СМИ, в частности, телеграмм-канал "Х Кременчуг" пишет, что на Песчаном тупике в укрытии развели костер, набрасывали мусор и выпивали алкогольные напитки в месте, которое обустроили местные жители.

В укрытии, судя по кадрам, распивали алкоголь и даже разводили костер, не убрав после себя.

«Мало того, что местные власти и "владелец" помещения забили на его обустройство и доведение до человеческих условий, так еще и люди ведут себя как свиньи!» – говорится в сообщении.

Трубу, ведущую к унитазу, обрезали сразу, как только укрытие открыли для местных.

"Люди, да будьте вы людьми! Бонусом добавляю фото "удобств" о которых позаботился владелец хранилища. В тот унитаз писают, там воняет...трубу с водой обрезали. Очевидцы говорят, что обрезали сразу после того, как укрытие открыли для людей" , жалуются местные.

"А это для ноющих" ой чего укрытия закрыты на замок? Понятно теперь что?",

"У нас тоже такое, а теперь подвали открытые все алкаши, бомжи и наркоманы там ночуют.",

"Ну и зачем это написали? Сделайте своим обществом круглосуточное дежурство с целью обеспечения порядка", - пишут в комментариях украинцы.

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