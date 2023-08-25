Как рассказали в «Минэнерго», в Волынской области при выгрузке груза водитель КамАЗа прикоснулся кузовом автомобиля к воздушной линии 10 кВ.
«Выходя из кабины, он попал под напряжение. Его пытался спасти другой рабочий, но попал под напряжение. Вызванная на место скорая констатировала смерть обоих пострадавших», - сообщили в произошедшем «Минэнерго».
Обстоятельства трагедии выясняет следственная комиссия.
Также в «Минэнерго» сообщили, что продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных из России областей.
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Так, на одной из ТЭС энергетики ликвидируют повреждения, вызванные вражеским обстрелом.
«После возобновляемых работ станция частично возобновила генерацию электроэнергии и подключена к энергосистеме Украины», - сообщили в «Минерего» о ситуации на данный момент.
В настоящее время остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
«Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью», - заверили в «Минэнерго».
В Васильковском районе Киевской области из-за технологического повреждения отключилась линия электропередачи 10 кВ. Без света осталось около 1,5 тысячи абонентов. На данный момент все потребители заживлены.
Также в Минэнерго уточнили, что в результате грозового шторма обесточены 6 населенных пунктов в Одесской области. Без света больше тысячи потребителей.
«Место повреждения сетей установлено, продолжаются восстановительные работы», – пояснили в «Минэнерго».
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