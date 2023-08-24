Як повідомили в «ДТЕК», внаслідок обстрілу ворога одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго припинила виробництво електроенергії.
«Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.
На щастя, обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання», - повідомили в «ДТЕК», зазначивши, що ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України.
Також зазначається, що загалом з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази.
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«Внаслідок них 3 енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників», - йдеться у повідомленні «ДТЕК» щодо страшних наслідків атак.
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