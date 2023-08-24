В ДТЭК сделали срочное заявление о прекращении производства элегроэнергии.

Как сообщили в «ДТЭК», в результате обстрела врага одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго прекратила производство электроэнергии.

«Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее.

К счастью, обошлось без жертв. Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования», - сообщили в «ДТЭК», отметив, что враг продолжает осуществлять террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины.

Также отмечается, что всего с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 34 раза.

«В результате них 3 энергетиков погибли, 28 были ранены. Также были погибшие и раненные среди работников подрядных организаций и спасателей», - говорится в сообщении «ДТЭК» о страшных последствиях атак.

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