В «Укренерго» розповіли, чого чекати українцям у найближчий місяць.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, зокрема, спрогнозував, чи буде застосування графіків аварійних відключень для споижвачів у серпні.

Зазначається, що останній місяць літа дійсно буд непростим для енергосистеми.

«Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два», - підкреслив керівник «Укренерго».

Справа у тому, що дефіцит електроенергії може утворитися через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків.

Однак відключення світла споживачам не прогнозується, в «Укренерго» розраховують на подолання труднощів за допомогою імпорту електроенергії з Європи.

«Ми розраховуємо, що справимося із збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі. Нам допоможе імпорт електроенергії з Європи», - пояснили в «Укренерго».

В «Укренерго» також підкреслили, що ймовірність відключень у будь-якому регіоні напряму залежить від характеру та успішності атак ворога на енергетичну інфраструктуру.

Додамо, в «Укренерго» продовжують закликати українців допомогати енергосистемі. Зокрема, заощаджувати електроенергію.

«Енергосистема може безпечно працювати лише при збереженні рівноваги між виробництвом та споживанням. Просимо втриматись від користування кондиціонерами та потужними приладами з 16:00 до 23:00. Вимкніть кондиціонер, користуйтеся потужними електроприладами по черзі», - закликають в «Укренерго» споживачів.

Зазначимо, що на сайті ДТЕК наразі наголошують, що "ліміти від НЕК "Укренерго" відсутні".

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