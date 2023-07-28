Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, зокрема, спрогнозував, чи буде застосування графіків аварійних відключень для споижвачів у серпні.
Зазначається, що останній місяць літа дійсно буд непростим для енергосистеми.
«Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два», - підкреслив керівник «Укренерго».
Справа у тому, що дефіцит електроенергії може утворитися через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків.
Однак відключення світла споживачам не прогнозується, в «Укренерго» розраховують на подолання труднощів за допомогою імпорту електроенергії з Європи.
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«Ми розраховуємо, що справимося із збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі. Нам допоможе імпорт електроенергії з Європи», - пояснили в «Укренерго».
В «Укренерго» також підкреслили, що ймовірність відключень у будь-якому регіоні напряму залежить від характеру та успішності атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
Додамо, в «Укренерго» продовжують закликати українців допомогати енергосистемі. Зокрема, заощаджувати електроенергію.
«Енергосистема може безпечно працювати лише при збереженні рівноваги між виробництвом та споживанням. Просимо втриматись від користування кондиціонерами та потужними приладами з 16:00 до 23:00. Вимкніть кондиціонер, користуйтеся потужними електроприладами по черзі», - закликають в «Укренерго» споживачів.
Зазначимо, що на сайті ДТЕК наразі наголошують, що "ліміти від НЕК "Укренерго" відсутні".
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