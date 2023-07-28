Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в частности, спрогнозировал, будут ли ли применены графики аварийных отключений для потребителей в августе.
Отмечается, что последний месяц лета действительно будет непростым для энергосистемы.
«Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю-две», - подчеркнул руководитель «Укрэнерго».
Дело в том, что дефицит электроэнергии может образоваться из-за дальнейшего выведения в ремонт некоторых энергоблоков.
Однако отключение света потребителям не прогнозируется, в «Укрэнерго» рассчитывают на преодоление трудностей посредством импорта электроэнергии из Европы.
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"Мы рассчитываем, что справимся с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе. Нам поможет импорт электроэнергии из Европы», – пояснили в «Укрэнерго».
В Укрэнерго также подчеркнули, что вероятность отключений в любом регионе напрямую зависит от характера и успешности атак врага на энергетическую инфраструктуру.
Добавим, в "Укрэнерго" продолжают призывать украинцев помогать энергосистеме. В частности, экономить электроэнергию.
«Энергосистема может безопасно работать только при сохранении равновесия между производством и потреблением. Просим удержаться от использования кондиционеров и мощных приборов с 16:00 до 23:00. Выключите кондиционер, пользуйтесь мощными электроприборами поочередно», – призывают в «Укрэнерго» потребителей.
Отметим, что на сайте ДТЭК заявляют, что на сейчас "лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют".
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Также сообщалось о печальной новости от "Укрэнерго".
Кроме того, Politeka.net писала о срочном заявлении "Укрэнерго", ситуация ухудшилась.