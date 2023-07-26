Експерти попереджають – буде дуже складно, пише Politeka.net.

Адже понівечену російськими атаками енергосистему неможливо так швидко відновити.

«Я б радив всім українцям готуватися до того, що наступна зима буде дуже складною. Такою самою складною, може, й більш складною, ніж минула. Ми не можемо передбачити, що буде відбуватись, міцність енергосистеми значно менше, ніж рік тому. В нас дуже багато розбитого обладнення, яке за один рік не відновлюють, його виробляти рік», - підкреслив Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у ефірі телемарафону.

Відповідно, підкреслює експерт, цього обладнення не буде в системі. Після чергових ударів енергетики не зможуть, умовно кажучи, розібрати один блок, який не працює, або два розбитих, щоб зібрати один працюючий. Адже цих умовних блоків вже нема.

«Тому зима буде дуже складна», - попереджає Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики радить українцям приготувати і свою техніку.

«Якщо у вас є генератор, змастіть його, купіть запас палива, приготуйтеся, обслуговувайте свою техніку. Так само пауербанки, так само інші інструменти, які українці запам’ятали з минулої зими, яким чином пом’якшати собі ситуацію під час складних часів і відключень, які можуть виникнути», - пояснив експерт.

Додамо, за офіційними даними, Національна компанія «Укренерго» виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж. Від початку року відремонтовано 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Одночасно ведуться роботи з підготовки до зими й теплоенергетики.

Але експерти зазначають, що ці цифри не означають, що енергосистема буде відновлена хоча б в тому вигляді, в якому вона була до початку атак в жовтні минулого року.

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