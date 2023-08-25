На вопрос что сейчас с Остапом Ступкой и где он ответил звезда «Скаженого весілля», актер театра имени Ивана Франко Назар Заднепровский.
По словам Заднепровского, с Остапом Ступкой они виделись сразу после ДТП.
«Виделись. Он дома. Раньше виделись чаще, потому что у меня были репетиции в театре в мае и у него. И потому мы виделись. Он, конечно, переживал, он, конечно, был шокирован…», - рассказал Заднепровский о состоянии Остапа Ступки в интервью Олесе Бацман.
Заднепровский также рассказал, что пострадавший в результате ДТП с Остапом Ступкой водитель другого авто выжил.
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«Остап ему помогает финансово, материальный и моральный ущерб. Договорились они. Там какая-то договоренность есть, но это лучше у Остапа спросите. Чтобы не было такого, что Назар что-то сказал, а такого действительно нет», - подчеркнул Заднепровский.
Назар Заднепровский также заверил, что не знает, какие ограничения действуют в отношении Остапа Ступки сейчас.
«Не общаемся с нового сезона, вот сейчас. Я с ним в последний раз общался еще после этого. После этого он приходил на премьеру и вот в последний раз я с ним общался в июне. Я до сих пор не знаю, есть ли ограничение суда, сохранилось ли, что с 22 часов он должен быть дома и в браслете. Специально сделали так, чтобы он мог играть спектакли», - сообщил Назар Заднепровский.
Напомним, 4 апреля Остап Ступка попал в аварию. По данным правоохранителей, Ступка был нетрезвый и въехал в другой автомобиль. Находившегося в этой машине водителя госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Впоследствии суд отправил актера под ночной домашний арест. Ограничительное мероприятие действовало два месяца. На заседании Ступка назвал аварию "фатумом", раскаялся и извинился.
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