Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 квітня на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці.
Тоді водій автомобіля «Ренж Ровер», 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик «Мітсубіші», у якому перебував чоловік, 1984 року народження.
«В ході досудового розслідування слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич під дією алкоголю виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Постраждалого чоловіка із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню», - повідомляли в поліції.
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Артиста затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
І от стало відомо, на якій стадії справа зараз.
У поліції заявили, що наразі слідчі скерували обвинувальний акт відносно водія до суду, для розгляду справи по суті.
«Винуватцю дорожньо-транспортної пригоди загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від пʼяти до восьми років», - підкреслили в поліції.
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