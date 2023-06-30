У поліції Києва зробили заяву стосовно скандальної ДТП, яка сталася у квітні поточного року.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 квітня на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці.

Тоді водій автомобіля «Ренж Ровер», 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик «Мітсубіші», у якому перебував чоловік, 1984 року народження.

«В ході досудового розслідування слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич під дією алкоголю виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Постраждалого чоловіка із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню», - повідомляли в поліції.

Нетверезим керманичем виявився відомий український актор і син легендарного Богдана Ступки – Остап Ступка.

Артиста затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

І от стало відомо, на якій стадії справа зараз.

У поліції заявили, що наразі слідчі скерували обвинувальний акт відносно водія до суду, для розгляду справи по суті.

«Винуватцю дорожньо-транспортної пригоди загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від пʼяти до восьми років», - підкреслили в поліції.

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