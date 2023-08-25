Ушел в вечность актер, игрой которого восхищались и наслаждались тысячи зрителей.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Молодого театра, скончался Юрий Потапенко.

Актеру Молодого театра было всего 58 лет, и его смерть стала шоком для всех.

"Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это тяжело поверить, тяжело принять", - рассказали в Молодом театре.

Юрий Потапенко посвятил Молодому театру 32 года своей жизни. Играл в спектаклях "Гагарин и Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке". Снимался в 56 кинопроектах, среди которых "Тарас Шевченко. Завет", "Кайдашева семья", "На линии жизни".

Его коллегами по сцене были Станислав Боклан, Владимир Кокотунов, Римма Зюбина, Лилиана Ребрик, Ирма Витовская, Владимир Чигляев и другие известные актеры.

Информацию о смерти артиста подтвердила украинская актриса Тамара Яценко. Она отметила, что у Потапенко остались жена и сын.

«Дорогие друзья, вчера произошло очень большое горе, ушел в тот мир актер Молодого театра Юрий Потапенко. У него остались жена Ирина и сын», – написала актриса.

Внезапная смерть Юрия Потапенко стала шоком как для его коллег, так и для зрителей:

«Покойся с миром, друг», «Мои соболезнования родным Юрия. Мир его Душе!»,

«Сочувствие близким»,

"Господи, это мой однокурсник.....Как же рано, как рано....наше поколение уходит в Вечность...Царство небесное..Земля пухом...Вечная память...Грустно и больно.. .",

«Друг Юрка, ну как так, мы же с тобой собирались еще встретиться пообщаться, Юрка, плачу..... Царство небесное друг, ...», «Как же так!»,

«Очень жаль, что вовремя не удалось полечить сердце. Была возможность на прошлой неделе пообщаться с актером. Светлая память, вечный покой»,

«Боже, прими его душу».

Последние новости Украины:

Умер известный российский актер, выступавший против войны России в Украине.

Также сообщалось, что трагически оборвалась жизнь популярного актера, ему было всего 25 лет.

Напомним также о гибели украинского актера Алексея Хильского. Молодой, талантливый красавец отдал свою жизнь за Украину.