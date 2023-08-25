В Киевской области исчезла 16-летняя девочка - на поиск Елены оперативно привлечены все подразделения полиции

Так, полиция Киевщины разыскивает 16-летнюю Елену Кланцату из Броваров.

Как сообщили в полиции Киевской области, сегодня, 25 августа, в 12:03, в полицию обратилась мать и сообщила об исчезновении ее дочери.

Известно, что девочка 24 августа вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Пока известно, что на поиск Елены оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.

Личный состав Броварского управления полиции, сотрудники уголовного розыска, ювенальные полицейские, работники группы реагирования патрульной полиции тоже вовлечены в поиски девочки.

Приметы пропавшей Елены: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие.

В день исчезновения была одета в короткую черную кофту и джинсы светлого цвета.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции Киевщины по телефону +38 (097) 759 43 24", - говорится в обращении полиции Киевщины.

К слову, на водоеме дети отдыхали с мамой в Одесской области, в какой-то момент женщина вышла, перед этим попросив знакомого присмотреть за малышами.

Муж упустил момент, когда дети оказались под водой.

Первую помощь трехлетнему мальчику оказал случайный мужчина, отдыхавший рядом, на своем автомобиле он отвез ребенка в больницу.

Семилетнюю девочку из-под воды вытащили уже другие отдыхающие, а реанимационные мероприятия проводили медики «скорой».

Пока известно, что мальчик в состоянии средней тяжести в больнице, состояние его сестренки тяжелое.

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