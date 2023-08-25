В "Укрзализныце" сообщили о серьезном ЧП, по которому пришлось изменить маршрут ряда рейсов.

В Полтавской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поэтому ряд рейсов харьковского направления пустят резервным маршрутом. Ожидается задержка следующих поездов:

711 Краматорск-Киев

723 Харьков-Киев

724 Киев-Харьков

21 Харьков-Львов

22 Львов-Харьков

17 Харьков-Ужгород

73 Харьков-Перемышль

93 Харьков-Хелм

По данным "Укрзализныци", ориентировочное время в пути может увеличиться примерно на 4 часа.

"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию ​​Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская. Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час", — говорится в сообщении.

Ранее Укрзализныця предупредила украинцев, что польская железная дорога с 8 сентября начинает запланированные ремонты инфраструктуры в Перемышле. Поэтому поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены.

Вместо этого уже с 3 сентября «Укрзализныця» назначает новый поезд №119/120 Киев — Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в Хелм.

Кроме того, ожидается еще одно изменение – по пятницам и субботам в течение «месяца ремонтов» в Польше сохранится курсировка только двух поездов Интерсити+.

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