В Полтавской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Поэтому ряд рейсов харьковского направления пустят резервным маршрутом. Ожидается задержка следующих поездов:
- 711 Краматорск-Киев
- 723 Харьков-Киев
- 724 Киев-Харьков
- 21 Харьков-Львов
- 22 Львов-Харьков
- 17 Харьков-Ужгород
- 73 Харьков-Перемышль
- 93 Харьков-Хелм
По данным "Укрзализныци", ориентировочное время в пути может увеличиться примерно на 4 часа.
"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская. Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час", — говорится в сообщении.
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Ранее Укрзализныця предупредила украинцев, что польская железная дорога с 8 сентября начинает запланированные ремонты инфраструктуры в Перемышле. Поэтому поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены.
Вместо этого уже с 3 сентября «Укрзализныця» назначает новый поезд №119/120 Киев — Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в Хелм.
Кроме того, ожидается еще одно изменение – по пятницам и субботам в течение «месяца ремонтов» в Польше сохранится курсировка только двух поездов Интерсити+.
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