Украине этой зимой грозят длительные веерные отключения, но по словам экспертов, их еще можно предотвратить.

Украина вынуждена привлекать аварийную помощь от соседних стран, чтобы не допустить длительных веерных отключений потребителей.

Об этом сообщил Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» в 2019−2022 годах Сергей Макогон.

Как информирует Макогон, Украина запросила аварийную 16.08 - 1200 МВт час с 19:00 до 22:00 из Румынии; 21.08 – 2000 МВт час с 18:00 до 22:00 из Польши и Румынии; 22.08 – 3900 МВт час с 13:00 до 22:00 из Польши и Румынии.

Макогон добавил, что аварийная помощь – это самая дорогая электроэнергия.

По его словам, длительных отключений электроэнергии еще можно избежать, самое простое и быстрое решение - срочно завозить в Украину мобильные газовые электростанции. Такие предложения звучали еще в прошлом году.

"Их плюс в том, что они очень быстро подключаются к сети, потому что поставляются как готовое модульное оборудование. На рынке много нового и б/у такого оборудования стоимостью 10-14 млн долл. за комплект мощностью 30 МВт. 15-20 таких комплектов быстро добавили бы 450-600 МВт дополнительной генерации, что значительно улучшило бы гибкость нашей энергосистемы и позволило бы значительно сократить потребность в дорогостоящей аварийной помощи", - сообщил эксперт.

Однако, как информирует Сергей Макогон, Минэнергетики пока так не смогло организовать создание дополнительной газовой генерации.

Источник: hvylya.net.

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