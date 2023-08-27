Украина вынуждена привлекать аварийную помощь от соседних стран, чтобы не допустить длительных веерных отключений потребителей.
Об этом сообщил Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» в 2019−2022 годах Сергей Макогон.
Как информирует Макогон, Украина запросила аварийную 16.08 - 1200 МВт час с 19:00 до 22:00 из Румынии; 21.08 – 2000 МВт час с 18:00 до 22:00 из Польши и Румынии; 22.08 – 3900 МВт час с 13:00 до 22:00 из Польши и Румынии.
Макогон добавил, что аварийная помощь – это самая дорогая электроэнергия.
По его словам, длительных отключений электроэнергии еще можно избежать, самое простое и быстрое решение - срочно завозить в Украину мобильные газовые электростанции. Такие предложения звучали еще в прошлом году.
"Их плюс в том, что они очень быстро подключаются к сети, потому что поставляются как готовое модульное оборудование. На рынке много нового и б/у такого оборудования стоимостью 10-14 млн долл. за комплект мощностью 30 МВт. 15-20 таких комплектов быстро добавили бы 450-600 МВт дополнительной генерации, что значительно улучшило бы гибкость нашей энергосистемы и позволило бы значительно сократить потребность в дорогостоящей аварийной помощи", - сообщил эксперт.
Однако, как информирует Сергей Макогон, Минэнергетики пока так не смогло организовать создание дополнительной газовой генерации.
Источник: hvylya.net.
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