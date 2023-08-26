Столкновение произошло на трассе A4 в направлении Триеста между городами Латисана и Сан-Джорджио-ди-Ногаро на северо-востоке Италии. Автобус, в котором находились в основном украинские туристы, в том числе десять детей, врезался в грузовик сзади.
Для освобождения людей из поврежденного автобуса было задействовано десять пожарных расчетов. Для оперативной транспортировки пострадавших в ближайшие больницы были задействованы два вертолета.
Как сообщили в итальянской пожарной службе, пострадали десятки людей. Как минимум три человека получили тяжелые ранения. К счастью, обошлось без погибших.
Автомагистраль была перекрыта. На месте аварии образовалась пробка на пути со стороны Венеции.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Неожиданно оборвалась жизнь знаменитого артиста: самая богатая певица Украины поделилась трагическим известием
"Может порваться еще в одном месте": ситуация на Запорожье резко изменилась в пользу ВСУ
"Сердючка выступает для россиян": взбешенный Данилко удивил реакцией
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
Ранее сообщалось, что в Австрии ДТП с участием микроавтобуса на польских номерах погибли четверо украинцев, среди них двое детей. Трагедия произошла вблизи города Гавайнсталь. По предварительным данным, микроавтобус перевернулся, пробил поручни моста и упал на грунтовую дорогу, пролегавшую под трассой.
В результате аварии погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей (одному было всего несколько месяцев, другому - 3 года). Двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой малышей. Водителя и других двух пассажиров, тоже украинцев, доставили в больницу.
Последние новости Украины:
Ужасное ДТП произошло в центре Киева - авто разорвало на куски.
Также сообщалось, что праздник превратился в большую беду - пострадавших все больше.
Напомним также, что трагедией обернулись развлечения под Киевом.