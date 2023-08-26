Ночью в пятницу, 25 августа, автобус с украинцами попал в аварию с грузовиком в Италии.

Столкновение произошло на трассе A4 в направлении Триеста между городами Латисана и Сан-Джорджио-ди-Ногаро на северо-востоке Италии. Автобус, в котором находились в основном украинские туристы, в том числе десять детей, врезался в грузовик сзади.

Для освобождения людей из поврежденного автобуса было задействовано десять пожарных расчетов. Для оперативной транспортировки пострадавших в ближайшие больницы были задействованы два вертолета.

Как сообщили в итальянской пожарной службе, пострадали десятки людей. Как минимум три человека получили тяжелые ранения. К счастью, обошлось без погибших.

Автомагистраль была перекрыта. На месте аварии образовалась пробка на пути со стороны Венеции.

Ранее сообщалось, что в Австрии ДТП с участием микроавтобуса на польских номерах погибли четверо украинцев, среди них двое детей. Трагедия произошла вблизи города Гавайнсталь. По предварительным данным, микроавтобус перевернулся, пробил поручни моста и упал на грунтовую дорогу, пролегавшую под трассой.

В результате аварии погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей (одному было всего несколько месяцев, другому - 3 года). Двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой малышей. Водителя и других двух пассажиров, тоже украинцев, доставили в больницу.

Последние новости Украины:

Ужасное ДТП произошло в центре Киева - авто разорвало на куски.

Также сообщалось, что праздник превратился в большую беду - пострадавших все больше.

Напомним также, что трагедией обернулись развлечения под Киевом.