Лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в программе "Пряма Червона" поделился своим мнением о выезжающих из страны мужчинах.

"У нас война трудная, но не такая тотальная, что нам 100% всех мужчин нужно. Если чувак хочет здрыснуть, и он не мотивирован — какой из него воин будет? Сделать систему: пусть человек не комбригу или кому они там платят в военкомат эти бабки, пусть он заплатит, реально донат сделает - и может уехать", - заявил Олег Скрипка.

Олег Скрипка подчеркнул, что политика запрета никогда не работала, это сравнимо с запретом алкоголя. По мнению музыканта, наоборот, людей нужно поощрять оставаться в Украине, давать работу и тому подобное. При этом он выступает против того, чтобы пускать в Украину мигрантов из других стран.

"Кто хочет здрыснуть, пусть уезжают, но давать возможность тем, кто остался, работать. Сейчас, в принципе, по крайней мере рок-сцена процветает в Украине, потому что уехало очень много неясно каких музыкантов, и оставшиеся реально нормальные люди, патриоты. Переобуванцы окучивают Майами, они там ездят с концертами, выступают, трясут флагами. А оставшиеся в Украине - это нормальные пацаны. Ну, в рок-сцене, я не знаю, как там в попсе. Вот и точно так же в других отраслях. И все будет нормально, нужно просто захотеть", - добавил Олег Скрипка.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.