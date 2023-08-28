Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, открыто поделилась тем, что оказалась в "черном списке" некоторых своих коллег по музыкальному сообществу. Следует отметить, что рэпер Потап и певица Светлана Лобода приняли решение заблокировать Дашу в социальных сетях, заявила Астафьева.

Причина этому кроется в том, что Астафьева высказала критику в адрес их поступков во время войны. Особенно острая критика была направлена в сторону Лободы, которая ранее активно строила свою карьеру в россии и только после 24 февраля начала активнее обращать внимание на свою родную страну.

"Лобода насильно лезет. Ни одна аудитория не хочет ее видеть. Если она жила в России, то не будут ее здесь насильно любить. Меня продюсер попросила не говорить о них, о тех, кого упомянули сейчас" - заявила Даша.

Высказанные мысли Астафьевой были восприняты ее коллегами как оскорбительные, в результате чего они решили ограничить ее доступ в сети. Никаких угроз или предупреждений Даша Астафьева не получила, однако ей пришло сообщение от одной из продюсеров с просьбой воздержаться от комментариев в сторону таких конфликтных артистов.

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Напомним, Астафьева показала свое "успокоительное" во время войны: "Хоть кто-то об этом говорит".

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