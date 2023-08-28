ДТП произошло в Киеве с участием известной украинской блоггерши и победительницы шоу «Холостяк-9» Даши Квитковой.

Даша Квиткова решила рассказать, что произошло на самом деле и есть ли пострадавшие, пишет Politeka.net.

«Я разворачивалась на перекрестке и мне, в бок Лексуса, в котором я была за рулем, въехали две машины – Мустанг и Тесла», - рассказала Даша Квиткова об обстоятельствах ДТП.

Квиткова также сообщила, что машины повреждены, но главное, что все участники ДТП живы.

«Жалоб на самочувствие у всех участников ДТП не поступало, кроме девушки-пассажирки одного из автомобилей, которая настаивала на выплате ей денежной компенсации на месте, из-за возможного полученного ушиба руки. И если я заплачу, она готова забрать свое заявление», – рассказала Даша Квиткова после ДТП.

Квиткова также добавила, что результаты медицинского обследования еще не поступили.

«Я никогда не решаю вопрос деньгами или отмазыванием. Я всегда честна с собой, с вами и в любых отношениях, особенно правовых. Я никому не грубила и не разговариваю некорректно», - подчеркнула Даша Квиткова.

Блогер также подтвердила, что автомобиль, за рулем которого она находилась, действительно не ее:

«Автомобиль был у меня на тест-драйве, поэтому я сразу вызвала представителей Лексус и мы предоставили все документы полиции».

Квиткова также сообщила, что не пытается уйти от ответственности, как об этом начали писать в СМИ.

«Рассказывать, что я пытаюсь избежать ответственности из-за того, что отказалась платить на месте деньги пассажирке из Мустанга – не правда», - отметила Даша Квиткова.

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