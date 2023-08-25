На питання що зараз з Остапом Ступкою і де він відповів зірка «Скаженого весілля», актор театра імені Івана Франка Назар Задніпровський.

За словами Задніпровського, з Остапом Ступкою вони бачилися відразу після ДТП.

«Бачилися. Він вдома. Раніше бачилися частіше, томущо в мене були репетиції в театрі в травні і в нього. І тому ми бачилися. Він звичайно переживав, він, звичайно, шокований був….», - розповів Задніпровський про стан Остапа Ступки в інтерв'ю Олесі Бацман.

Задніпровський також розповів, що водій, який постраждав внаслідок ДТП з Остапом Ступкою вижив.

«Остап йому допомогає фінансово, матеріальні і моральні збитки. Домовились вони. Там якась домоленність є, але це краще в Остапа запитайте. Щоб не було такого, що Назар щось сказав, а такого насправді немає», - підкреслив Задніпровський.

Назар Задніпровський також запевнив, що він незнає, які обмеження діють стосовно Остапа Ступки зараз.

«Не спілкуємось з нового сезону, от зараз. Я з ним в останній раз спілкувався ще після того. Після того він приходив на прем’єру і от в останній раз я з ним спілкувався з червня місяця. Я до сих пір незнаю, чи є обмеження суду, чи зберіглося, що з 22 години він повинен бути вдома і в браслеті. Спеціально зробили так, щоб він міг вистави грати», - повідомив Назар Задніпровський.

Нагадаємо, 4 квітня Остап Ступка потрапив в аварію. За даними правоохоронців, Ступка був напідпитку та в'їхав в інше авто. Водія, який перебував у цій машині, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Згодом суд відправив актора під нічний домашній арешт. Обмежувальний захід діяв два місяці. На засіданні Ступка назвав аварію "фатумом", розкаявся і вибачився.

Останні новини України:

ДТП з Остапом Ступкою - з'явилися несподівані подробиці.

Суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт на два місяці.

У Мережі також з'явилися кадри з місця ДТП – авто зім'яло як папір.