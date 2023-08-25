На питання що зараз з Остапом Ступкою і де він відповів зірка «Скаженого весілля», актор театра імені Івана Франка Назар Задніпровський.

За словами Задніпровського, з Остапом Ступкою вони бачилися відразу після ДТП.

«Бачилися. Він вдома. Раніше бачилися частіше, томущо в мене були репетиції в театрі в травні і в нього. І тому ми бачилися. Він звичайно переживав, він, звичайно, шокований був….», - розповів Задніпровський про стан Остапа Ступки в інтерв'ю Олесі Бацман.

Задніпровський та Бацман

Задніпровський також розповів, що водій, який постраждав внаслідок ДТП з Остапом Ступкою вижив.

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«Остап йому допомогає фінансово, матеріальні і моральні збитки. Домовились вони. Там якась домоленність є, але це краще в Остапа запитайте. Щоб не було такого, що Назар щось сказав, а такого насправді немає», - підкреслив Задніпровський.

Назар Задніпровський також запевнив, що він незнає, які обмеження діють стосовно Остапа Ступки зараз.

«Не спілкуємось з нового сезону, от зараз. Я з ним в останній раз спілкувався ще після того. Після того він приходив на прем’єру і от в останній раз я з ним спілкувався з червня місяця. Я до сих пір незнаю, чи є обмеження суду, чи зберіглося, що з 22 години він повинен бути вдома і в браслеті. Спеціально зробили так, щоб він міг вистави грати», - повідомив Назар Задніпровський.

Нагадаємо, 4 квітня Остап Ступка потрапив в аварію. За даними правоохоронців, Ступка був напідпитку та в'їхав в інше авто. Водія, який перебував у цій машині, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

ДТП із Остапом Ступкою

Остап Ступка после ДТП

Згодом суд відправив актора під нічний домашній арешт. Обмежувальний захід діяв два місяці. На засіданні Ступка назвав аварію "фатумом", розкаявся і вибачився.

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