Так, в Украине местные органы власти готовят не только инфраструктуру, но и разрабатывают графики отключения света.
Как сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в частности, на Полтавщине может быть шесть очередей отключения света.
Речь идет о возможном дефиците, однако каким именно он будет, станет известно только во время отопительного сезона.
В то же время сообщает, что возможно нашей ржавии придется перейти на плановое отключение или покупать ток за границей по большой цене.
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Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко добавил, что страна будет перед выбором: вводить плановые отключения или в пиковый период покупать ток по крайне высокой цене.
Эксперт добавил, что, например, средний прайс-кеп в Украине примерно на 20% ниже средней цены в Словакии.
Недавно об этом сообщал Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" в 2019-2022 годах Сергей Макогон.
Макогон добавил, что аварийная помощь – это самая дорогая электроэнергия.
По его словам, длительных отключений электроэнергии еще можно избежать, самое простое и быстрое решение – срочно завозить в Украину мобильные газовые электростанции. Такие предложения звучали еще в прошлом году.
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