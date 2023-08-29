Подготовка к отопительному сезону в Украине завершается, кроме того известно, что разрабатываются графики отключения света.

Так, в Украине местные органы власти готовят не только инфраструктуру, но и разрабатывают графики отключения света.

Как сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в частности, на Полтавщине может быть шесть очередей отключения света.

Речь идет о возможном дефиците, однако каким именно он будет, станет известно только во время отопительного сезона.

В то же время сообщает, что возможно нашей ржавии придется перейти на плановое отключение или покупать ток за границей по большой цене.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко добавил, что страна будет перед выбором: вводить плановые отключения или в пиковый период покупать ток по крайне высокой цене.

Эксперт добавил, что, например, средний прайс-кеп в Украине примерно на 20% ниже средней цены в Словакии.

Недавно об этом сообщал Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" в 2019-2022 годах Сергей Макогон.

Макогон добавил, что аварийная помощь – это самая дорогая электроэнергия.

По его словам, длительных отключений электроэнергии еще можно избежать, самое простое и быстрое решение – срочно завозить в Украину мобильные газовые электростанции. Такие предложения звучали еще в прошлом году.

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