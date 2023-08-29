Так, в Украине местные органы власти готовят не только инфраструктуру, но и разрабатывают графики отключения света.

Как сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в частности, на Полтавщине может быть шесть очередей отключения света.

Речь идет о возможном дефиците, однако каким именно он будет, станет известно только во время отопительного сезона.

электроэнергия, свет

В то же время сообщает, что возможно нашей ржавии придется перейти на плановое отключение или покупать ток за границей по большой цене.

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Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко добавил, что страна будет перед выбором: вводить плановые отключения или в пиковый период покупать ток по крайне высокой цене.

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Эксперт добавил, что, например, средний прайс-кеп в Украине примерно на 20% ниже средней цены в Словакии.

Недавно об этом сообщал Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" в 2019-2022 годах Сергей Макогон.

Макогон добавил, что аварийная помощь – это самая дорогая электроэнергия.

По его словам, длительных отключений электроэнергии еще можно избежать, самое простое и быстрое решение – срочно завозить в Украину мобильные газовые электростанции. Такие предложения звучали еще в прошлом году.

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Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, у украинцев советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.