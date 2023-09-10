Платформа Опендатабот обнародовала опрос , согласно которому стало известно, что количество долгов украинцев в Едином реестре должников за последние три месяца выросло на 7%.
Также в целом зафиксировано 583 292 новых долга.
Как сообщает Опендатабот, самый большой рост за последние три месяца произошел в категории «Взыскание в пользу государства» на 17%.
Вторая популярная причина долгов нарушения ПДД – сейчас в реестре их 19,7%.
На втором году войны количество выданных украинцам микрокредитов ежеквартально растет, в то время как средняя сумма займа уменьшается.
За 6 месяцев 2023 было выдано 3884875 микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения: за весь 2022 год украинцы взяли микроссуд на 23,9 млрд грн.
Украинцев спросили, есть ли у них знакомые, имеющие проблемные кредиты?
да есть, и много - 17,6%
да, но немного - 38,7
нет, таких нет – 32,3%
затрудняюсь ответить- 11,4%
По вашему мнению, почему люди чаще берут кредиты из-за неумения планировать свои финансы или из-за тяжелого материального положения в государстве?
исключительно из-за неумения планировать – 10,4%
больше из-за неумения планировать – 26,1%
больше из-за тяжелого материального - 43,9%
исключительно из-за затруднительного материального положения в государстве - 11,7%
затруднились ответить - 7,9%.
Источник: Пульс тижня.
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