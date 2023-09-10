Украинцы утопают в микрокредитах и ​​долгах, обнародованы данные, согласно которым за 6 месяцев 2023 было выдано 3 884 875 микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд грн.

Платформа Опендатабот обнародовала опрос , согласно которому стало известно, что количество долгов украинцев в Едином реестре должников за последние три месяца выросло на 7%.

Также в целом зафиксировано 583 292 новых долга.

Как сообщает Опендатабот, самый большой рост за последние три месяца произошел в категории «Взыскание в пользу государства» на 17%.

Вторая популярная причина долгов нарушения ПДД – сейчас в реестре их 19,7%.

На втором году войны количество выданных украинцам микрокредитов ежеквартально растет, в то время как средняя сумма займа уменьшается.

За 6 месяцев 2023 было выдано 3884875 микрокредитов на общую сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения: за весь 2022 год украинцы взяли микроссуд на 23,9 млрд грн.

Украинцев спросили, есть ли у них знакомые, имеющие проблемные кредиты?

да есть, и много - 17,6%

да, но немного - 38,7

нет, таких нет – 32,3%

затрудняюсь ответить- 11,4%

По вашему мнению, почему люди чаще берут кредиты из-за неумения планировать свои финансы или из-за тяжелого материального положения в государстве?

исключительно из-за неумения планировать – 10,4%

больше из-за неумения планировать – 26,1%

больше из-за тяжелого материального - 43,9%

исключительно из-за затруднительного материального положения в государстве - 11,7%

затруднились ответить - 7,9%.

Источник: Пульс тижня.

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