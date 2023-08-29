Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы гастролировала в россии, а с начала полномасштабной войны вернулась в Украину и начала деятельность под украинскими флагами, показала в своем Instagram кадры из Израиля, и снова нарвалась на критику в комментариях.

Похоже, Светлана Лобода приехала в Израиль, чтобы помолиться в святых местах. И не упустила возможности показать все это публично – сняла фото и видео с посещения святых мест. А на одном из видео артистка страстно молится, приклонившись головой к святыне. На других снимках и видео Светлана Лобода запечатлена на прогулке по городу вечером и днем.

В подписи к публикации Светлана Лобода написала: "Israel". А в комментариях к публикации певицы разгорелась бурная дискуссия среди пользователей:

"Все по заграницам".

"Опять показуха".

"Стыдно тебе должно быть".

"Почему это нужно делать на камеру?".

"Ну типа отметилась".

"Снимите панамку, она вам не идет".

"Сплошная показуха".

"Грехи замоливает".

"Не очень хорошая идея делать фото на кладбище".

"Помолитесь за Украину".

"Лобода у стены Плача?".

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