Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицейских, в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль. На место происшествия немедленно прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.
"Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль взорвался на мине", - сообщили в полиции обстоятельства трагедии.
В результате взрыва автомобиль загорелся, погибли водитель и пассажирка автомобиля. Двое малолетних детей получили травмы.
Известно, что за рулем находился сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.
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«В настоящее время полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства», – подчеркнули правоохранители.
В комментариях ошеломленные украинцы требуют раскрыть место, где произошла трагедия:
«Грустно! Где наша безопасность?»,
«Ну напишите где конкретно, зачем эта секретность?»,
«Что и от кого мы скрываем? Чем больше правды, тем больше доверия к власти, тем проще всем жить в нашем государстве!» .
По неофициальным данным, автомобиль, в котором находился полицейский с семьей, взорвался на мине в районе села Олешня Добрянского общества.
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