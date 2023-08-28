ДТП сталася у Києві за участю відомої української блогерки і переможниці шоу «Холостяк-9» Даші Квіткової.

Даша Квіткова вирішила розповізти, що трапилося насправді і чи є постраждалі, пише Politeka.net.

«Я повертала на перехресті і мені, у бік Лексуса, в якому я була за кермом, в’їхало дві машини – Мустанг та Тесла», - розповіла Даша Квіткова про обставини ДТП.

Квіткова також повідомила, що машини пошкоджені, але головне, що всі учасники ДТП живі.

«Скарг на самопочуття у всіх учасників ДТП не надходило, окрім дівчини-пасажирки однієї з автівок, яка наполягала на виплаті їй грошової компенсації на місці, через можливий отриманий забій руки. І якщо я заплачу, вона готова забрати свою заяву», - розповіла Даша Квіткова після ДТП.

Квіткова також додала, що результати медичного обстеження ще не надійшли.

«Я ніколи не вирішую питання грошима, чи відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами і в будь-яких відносинах, особливо правових. Я нікому не грубила та не розмовляю некоректно», - підкреслила Даша Квіткова.

Блогерка також підтверила, що автівка, за кермом якої вона перебувала, дійсно не її:

«Автівка була в мене на тест-драйві, тому я одразу викликала представників Лексус і ми предоставили усі документи поліції».

Квіткова також повідомила, що не намагається уникнути відповідальності, як про це почали писати в ЗМІ.

«Розповідати, що я намагаюся уникнути відповідальності через те, що відмовилась платити на місці гроші пасажирці з Мустангу – не є правдою», - зазначила Даша Квіткова.

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