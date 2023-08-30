Мобилизация в Украине продолжается, поэтому адвокат объяснил, как поступить, если в почтовом ящике вместе с повесткой пришел приговор суда.

Мобилизация в Украине была продлена еще на три месяца, поэтому следует знать, как действовать в такой ситуации.

Адвокат Роман Симутин сообщил, что делать в этом случае во время мобилизации в Украине.

По словам адвоката, повестка вместе с приговором суда о признании военнообязанного виновным в уголовном проступке по ч. 1 ст. 337 УК Украины – уклонение от военного учета со штрафом 1 500 000 грн в разгар мобилизации – вполне реальная история.

Симутин сообщил, что к нему обратился мужчина и рассказал, что получил повестку вместе с приговором и 1,5 млн. штрафа.

Адвокат попросил его послать документы с подтверждением.

"Оказалось, что он ошибся в сумме: там указано «300 необлагаемых налогом минимумов» и сам штраф – 5 100 грн, но находясь в таком шоковом состоянии, он решил, что 300 нужно умножить на 5 100, и получил 1,5 млн", – информирует адвокат.

Адвокат сообщил, что в приговоре отсутствовала ссылка на фамилию, а вместо этого указаны «ЛИЦА 1, 2, 3», потому что именно так отображается информация в Едином госреестре судебных решений, где фамилии участников зашифрованы.

Симутин добавил, что обычному человеку крайне трудно разобраться во всех этих деталях в период действия мобилизации в Украине.

"Итак, если увидите у себя дома подобное письмо – не хватайтесь за сердце – это просто очередной КРЕАТИВ от кружка художественной самодеятельности под названием ТЦК и СП", - резюмировал адвокат Роман Симутин.

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