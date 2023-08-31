Лидер группы "Вопли Видоплясова", известный украинский музыкант Олег Скрипка высказался о том, как украинцы переходят с одного вида низкопробной музыки на другой.

Лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в программе "Пряма Червона" поделился мыслями о том, что сейчас происходит с украинской культурой.

"В принципе, россияне никуда не ушли, то есть они притворяются украинцами. Грубо говоря, переобуванцы разные есть. Есть искренние переобуванцы, которые прониклись, а есть эти, вот, например, если бы Украину завоевали какие-то воинственные улитки, они бы пели и разговаривали на языке этих улиток, всегда такие есть люди. И есть даже такой феномен как ка*апский рок на украинском языке: ой-йокабы-да-кабы, это все, с матом, со всеми делами. Это не наша музыка", — заявил Олег Скрипка.

Олег Скрипка метко сравнил зависимость людей от низкопробной музыки с алкоголизмом.

"Вот есть люди, которые перестают бухать, и они перескакивают или на марихуану, или на московский патриархат, и люди, висевшие на игле русской параши, они перескакивают на Иво Бобула, или вот на что-то такое типа ка*апский рок, только на украинском языке, или на байрактарщину. Как говорил мудрый, но не очень талантливый Шнур, люди любят ***, и вот эти люди, которые привыкли к этому, переключаются на что-то такое низкого уровня", - подчеркнул лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка.

Олег Скрипка также добавил, что, по его мнению, государство должно заниматься созданием качественной музыки.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.