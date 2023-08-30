Рестораны кафе и другие заведения питания в одном из украинских городов будут работать на час дольше.

Так, заведения общественного питания продлят время работы на один час – до 23:00.

Об этом решении сообщил Совет обороны города Киева.

Решение вступит в действие с 1 сентября.

Мэр украинской столицы сообщил , что к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины с просьбой продлить комендантское время.

Решение об ограничении работы заведений питания до 22:00 было принято еще когда комендантский час в столице начинался в 23:00, но сейчас он начинается с 00:00.

Представители бизнеса во время встречи с властями Киева аргументировали важность такого решения.

Продление времени работы заведений, по их словам, улучшит экономическую ситуацию в столице и предоставит дополнительные рабочие места.

Напомним, что минувшей ночью Киев и Киевская область пережили масштабную атаку, россияне били ракетами и дронами.

На данный момент известно, что в Киеве в результате атаки погибли двое мужчин.

«Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята – 26 и 36 лет», - сообщали в КМВА.

российская армия, в том числе в очередной раз атаковали населенные пункты Донбасса.

Во вражеский огонь попали жилые кварталы г. Курахово.

«Пять женщин в возрасте от 28 до 80 лет и 2 мужчин 25 и 32 лет получили телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что российская армия, вероятно, из комплексов С-300, обстреляла и с. Богатырь Волновахского района.

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Также сообщалось, что под удар попала железная дорога - будут ли ходить поезда.

Напомним также, что Валерий Залужный сообщил, сколько ракет и дронов удалось сбить.