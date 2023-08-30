Так, заведения общественного питания продлят время работы на один час – до 23:00.
Об этом решении сообщил Совет обороны города Киева.
Решение вступит в действие с 1 сентября.
Мэр украинской столицы сообщил , что к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины с просьбой продлить комендантское время.
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Решение об ограничении работы заведений питания до 22:00 было принято еще когда комендантский час в столице начинался в 23:00, но сейчас он начинается с 00:00.
Представители бизнеса во время встречи с властями Киева аргументировали важность такого решения.
Продление времени работы заведений, по их словам, улучшит экономическую ситуацию в столице и предоставит дополнительные рабочие места.
Напомним, что минувшей ночью Киев и Киевская область пережили масштабную атаку, россияне били ракетами и дронами.
На данный момент известно, что в Киеве в результате атаки погибли двое мужчин.
«Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята – 26 и 36 лет», - сообщали в КМВА.
российская армия, в том числе в очередной раз атаковали населенные пункты Донбасса.
Во вражеский огонь попали жилые кварталы г. Курахово.
«Пять женщин в возрасте от 28 до 80 лет и 2 мужчин 25 и 32 лет получили телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.
Также сообщается, что российская армия, вероятно, из комплексов С-300, обстреляла и с. Богатырь Волновахского района.
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Также сообщалось, что под удар попала железная дорога - будут ли ходить поезда.
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