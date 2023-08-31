Мобилизация в Украине продолжается, военный эксперт рассказал, могут ли призвать всех мужчин.

Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября, поэтому появляются слухи и домыслы относительно призыва.

В частности, в сети обсуждают возможность усиления мобилизации в Украине, поэтому военный эксперт, полковник запаса Петр Черник рассказал, могут ли в армию призвать всех мужчин.

Мобилизация в Украине в разгаре, но Черник отмечает, приводя исторические параллели – даже в крайне кровопролитные войны не забирают всех мужчин на войну.

"Вместе с тем должны понимать, что война экзистенциальна: или враг нас, или врага мы. И к большому сожалению, мы также несем потери. И никто, кроме нас, воевать не будет - такая суровая и жестокая действительность", - говорит Черник.

Украинцы комментируют слухи в период мобилизации в Украине и ответ военного:

"Ну так и пополняйте ресурс за счет депутатов, чиновников, которых страна и люди удерживают 32 года! Которые всю жизнь воровали и вы**вали, а когда пришло время отвечать и защищать самих себя, то они прячутся за обычными людьми или инвалидами, которых ловят по улицам, чтобы отправить насмерть!

Естественно, что люди за б**ыг до последнего не будут отдавать жизнь, а когда придет их очередь, они тупо убегут, потому что держатся только пока люди отдают жизнь, но это не будет вечно",

"Если будут мобилизовывать исключительно украинцев, тогда ВР и все их родственники не украинцы?", - пишут украинцы.

Источник: ТСН.ua.

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