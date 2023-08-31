НБУ предоставил четкие ответы об изношенных, поврежденных банкнотах гривны и иностранной валюты, стало известно, можно ли их обменять и как это сделать.

НБУ объяснил, как поступить в случае, если нашли у себя изношенные или поврежденные банкноты гривны.

В пресс-службе НБУ ответили, что их можно обменять, но при условии, что 55% общей площади банкноты неповреждены.

В НБУ добавили, что обменять купюры можно в отделениях всех украинских банков. В некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, которое проводит НБУ бесплатно.

Если вы изношены или повреждены банкноты иностранной валюты - их тоже можно обменять.

Так, в том случае, если иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы – их можно сдать на инкассо.

Для этого следует обратиться в любой украинский банк, совершающий операции с соответствующей иностранной валютой.

НБУ сообщает, что банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну, где они выпущены и обменивают на новые.

В НБУ также рассказали, как обменять иностранную валюту старого образца или специфического номинала.

Для этого необходимо проверить на сайте центрального банка страны, валюту которой хотите обменять, не потеряла ли банкнота платежную способность.

В другом случае валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.

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