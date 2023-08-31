Так, сообщается, что на Харьковщине мать потеряла из виду двухлетнего сына.

30 августа в отделение полицы поступило сообщение от 27-летней женщины поселка Новая Водолага о том, что исчез ее сын.

Мать потеряла бдительность, когда двухлетний сын играл, ребенок исчез.

На место вызова оперативно прибыли полицейские.

Полицейские оперативно нашли пропавшего в Харьковской области двухлетнего мальчика, к счастью, противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Ребенка нашли в хозяйственной постройке во дворе.

Установлено, что мать мальчика была нетрезвая и не следила за сыном должным образом.

На горе-матерь был составлен протокол об административном правонарушении по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в городе Кривой Рог на Днепропетровщине произошло трагическое событие, когда у 11-летнего ребенка взорвалась батерейка, которую он держал в руках.

Этот ужасный инцидент привел к серьезным травмам для мальчика, и его сейчас лечат в больнице.

Полиция провела разговор с матерью мальчика, которая, кроме воспитания троих детей, тоже работает на работе.

Раньше произошла еще одна трагедия, когда 11-месячная девочка упала из окна второго этажа.

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