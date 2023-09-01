Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой,часто получает много критики. Она с мужем Потапом много времени провела за границей и не возвращалась домой, а по приезду в Киев отказалась раскрыть, куда пропал Потап.

Артист долгое время не возвращался к жене в Киев, оставаясь за границей и не реагировал на просьбы вернуться. При этом часто под постами Каменских можно заметить различную критику не только о ее выступлениях, но и о поведении Потапа.

«Сегодня была на примерке концертных костюмов. Вы же много пишете мне, что пора сменить платье. Готовим невероятную красоту! Каждая деталь, ниточка, камень – все важно для создания незабываемого образа на сцене» - заявила Каменских.

В сети сразу поделились своим мнением:

«Настя, ты Потапа отправила на фронт? Смотрю тебе война не помеха одевать всякий раз новые наряды!; Костюм будет бомба! Очень интересно смотреть процесс!; А новое что-то в целом будет?; У вас много свободного времени; Интересно глянуть на перемены эти; видимо какая-то критика к вам доходит».

Мы также писали, Потап и Каменских также не комментировали и слухи, которые распространялись в сети об их возможном разводе. А в интервью Каменских гордо заявила, что скандалы с Потапом не имеют значения, ведь "все мы люди и все ошибаются".

Каменских выставила напоказ семейное счастье с Потапом, рассказывая украинцам об их любви.

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