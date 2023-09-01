НБУ решил предоставить четкие ответы украинцам на беспокоящие вопросы.
Пресс-служба НБУ сообщила , в частности, о том, как действовать в случае, если человек обменял валюту, однако затем передумал - как можно отменить сделку.
В НБУ сообщили, что можно провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена.
"Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 «Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями»", - говорится в сообщении НБУ.
Также в НБУ проинформировали, как обменять дорожные чеки American Express или именные чеки в иностранной валюте.
В НБУ сообщают, что, начиная с конца 2016 года, банки нашей страны не предоставляют услуги принятия к уплате и возмещению средств по именным чекам в иностранной валюте.
Для обмена следует обратиться к чекодателю или банку-нерезиденту, который согласится осуществить возмещение средств по именному чеку.
Напомним, ранее НБУ объяснил, как поступить в случае, если нашли у себя изношенные или поврежденные банкноты гривны.
В НБУ ответили, что их можно обменять, но при условии, что 55% от общей площади банкноты неповреждены.
В НБУ добавили, что обменять купюры можно в отделениях всех украинских банков. В некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, которое проводит НБУ бесплатно.
Последние новости Украины:
Напомним, НБУ сменит кредитные правила.
Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.
Также Politeka писала, что "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.