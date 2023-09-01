НБУ ответил на популярные вопросы украинцев относительно обмена валют, именных чеков в иностранной валюте и не только.

НБУ решил предоставить четкие ответы украинцам на беспокоящие вопросы.

Пресс-служба НБУ сообщила , в частности, о том, как действовать в случае, если человек обменял валюту, однако затем передумал - как можно отменить сделку.

В НБУ сообщили, что можно провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена.

"Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 «Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями»", - говорится в сообщении НБУ.

Также в НБУ проинформировали, как обменять дорожные чеки American Express или именные чеки в иностранной валюте.

В НБУ сообщают, что, начиная с конца 2016 года, банки нашей страны не предоставляют услуги принятия к уплате и возмещению средств по именным чекам в иностранной валюте.

Для обмена следует обратиться к чекодателю или банку-нерезиденту, который согласится осуществить возмещение средств по именному чеку.

Напомним, ранее НБУ объяснил, как поступить в случае, если нашли у себя изношенные или поврежденные банкноты гривны.

В НБУ ответили, что их можно обменять, но при условии, что 55% от общей площади банкноты неповреждены.

В НБУ добавили, что обменять купюры можно в отделениях всех украинских банков. В некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, которое проводит НБУ бесплатно.

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Напомним, НБУ сменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, что "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.