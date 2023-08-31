НБУ надав чіткі відповіді про зношені, пошкоджені банкноти гривні та іноземної валюти, стало відомо, чи можна їх обміняти і як це зробити.

НБУ пояснив, як діяти у випадку, якщо знайшли у себе зношені або пошкоджені банкноти гривні.

В пресслужбі НБУ відповіли, що їх можна обміняти, але за умови, що 55% загальної площі банкноти непошкоджені.

В НБУ додали, що обміняти купюри можна у відділеннях усіх українських банків. У деяких випадках може знадобитися дослідження національної валюти, яке НБУ проводить безкоштовно.

Якщо ви маєте зношені або пошкоджені банкноти іноземної валюти - їх теж можна обміняти.

Так, у тому випадку, якщо іноземні банкноти, що містять написи, забруднення, надриви або розрізи - їх можна здати на інкасо.

Для цього варто звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою

НБУ повідомляє, що банки приймають ушкоджені та зношені банкноти, передають їх до країни походження та обмінюють на придатні до обігу.

В НБУ також розповіли, чи як обміняти іноземну валюту старого зразка або специфічного номіналу.

Для цього необхідно перевірити на сайті центрального банку країни, валюту якої хочете обміняти, чи не втратила банкнота платіжну спроможність.

У іншому випадку валюту можна обміняти тільки у центральних банках країн-емітентів.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.