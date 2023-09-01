ПФУ утверждает, что средняя пенсия в Украине на июль 2023 года составляет 5 311 гривен.

Пенсию в Украине в течение 2023 года пересчитали несколько раз, некоторые категории получили достаточно хорошую надбавку.

Получили большую добавку к пенсиям не все украинцы.

В частности, вышедшие на пенсию в 2020-22 годах получили лишь около 100 гривен.

ПФУ сообщает, что средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2023 года - 5311 гривен, таким образом за год пенсии выросли на 20%, то есть 874 гривны.

Процесс повышения пенсий в Украине приостановили, скорее всего, к 2024 году.

Ситуация с пенсиями в Украине пока выглядит так,

1,1 миллиона человек (10,4%) – получают более 10 тыс. грн;

2,45 миллиона человек (23,2%) – от 5 до 10 тыс грн;

1,59 миллиона человек (15%) – от 4 до 5 тыс грн;

2,24 миллиона человек (21,3%) – от 3 до 4 тыс грн;

3,1 миллиона человек (42,7%) – от 2 до 3 тыс грн;

63,6 тысяч человек (0,7%) – всего до 2 тысяч.

До 2 тысяч пенсию в Украине получат люди, находящиеся на полном содержании государства, например в домах престарелых.

"Пусть проживут на пенсии наши депутаты и тогда поймут возможно ли выжить",

" А как там об ООН и как минимум о 5 долларах в день, то это уже бедность, или еще нет? За что стотысячные зарплаты у чиновников, если они не справляются со своей работой, и люди выживают за чертой бедности. Чиновникам)) 10 тыс. гривен зарплаты, и им будет "достаточно", и никаких премий, в стране война",

"Ну конечно тот кто получил в 2020-2022 пенсию в 100 тыс - ему достаточно, а те кто получил от 2000 до 4500 должен радоваться и 100 грн.? Интересно а кто во власти это посчитал и решил сэкономить на пенсионерах получивших пенсию в 2020 -2022г",

"Ну , правильно, судьям, прокурорам есть зарплаты, чтобы не брали взятки, а они что, как брали, так и берут, а людям пенсии 2,5—живите, как хотите, словно мы всю жизнь х....груши. ......., но за**али уже своими реформами и отношением к народу", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: 24 канал.

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