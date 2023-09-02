Популярная украинская певица Настя Каменских, которая активно делится в Инстаграм новыми кадрами, решила обратиться к украинцам с напутствием перед новым учебным годом. В этот раз Каменских сопроводила пост простым кадром без прикрас.

Так, Каменских поздравила всех юных украинцев с долгожданным 1 сентября.

«Сегодня кто впервые сядет за парту, а кто опять вернется в школу, открывая еще одну новую страницу жизни. Пусть этот год будет наполнен открытиями, знаниями, дружбой и положительными эмоциями.

Желаю вам вдохновения в учебе, радости от общения с одноклассниками и веры в светлое будущее» - написала Каменских и заявила, что гордится каждым из смелых деток, кто идет в школу и борется за свое будущее.

«Таково красиво; Красавица; Приветствую лучшую; Теплой МИРНОЙ осени; летнее солнышко; Пиши по-русски, ты же знаешь русский язык; Настя посвежела дома» - написали в сети в ответ.

Напомним, Каменских с мужем Потапом много времени провела за границей и не возвращалась домой, а по приезду в Киев отказалась раскрыть, куда пропал Потап.

Артист долгое время не возвращался к жене в Киев, оставаясь за границей и не реагировал на просьбы вернуться. При этом часто под постами Каменских можно заметить различную критику не только о ее выступлениях, но и о поведении Потапа.

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