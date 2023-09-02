Известная актриса Ксения Мишина поделилась кадрами с первого в этом году школьного праздника вместе с сыном.

Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина, которая уже попадала под критику украинцев за слишком откровенные фото, снова смутила украинцев неуместным, по словам критиков, образом. Дело в том, что Мишина пришла к сыну на первое сентября в коротеньком топике, намеренно делая акцент на своей похудевшей фигуре.

«Темные времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают светлые времена» - написала Мишина под фото.

В сети принялись рассуждать о наряде Ксении Мишиной, мнения разделились:

«Неужели мама с голым животом пошла на 1 сентября в школу?; А почему не голые? Это было круто! Таков разрыв шаблонов, ух! Это как бы я пришла к вам на уважаемый праздник в старой грязной одежде и это вы не понимаете, это современный и разрыв шаблонов;

Так все свое непотребство оправдают люди, не понимающие элементарных правил этикета и стиля и дрескода праздника; Читаю наших женщин... это какие-то "динозавры совковые" 🤦‍♀️😁. Ксения имеет вкус и имеет хорошую фигуру, то ее паранжу одеть?; Наряд мало того, что не праздничный, еще и не в тему, как для школы».

Ранее Мишина опубликовала на своей странице кадры роскошного отдыха в Израиле, куда отправилась со своим сыном.

Последние новости Украины:

Напомним, Кравец из "Квартал 95" оскандалилась из-за языка, украинцы в ярости: "Стыдно...".

Как сообщала Politeka, Здоровье за деньги не купишь: Данилко, Астафьева, Каменских и другие знаменитости, которые живут с болезнями.

Также Politeka писала, что "Вылезает лютая, мерзкая нечисть": Маша Ефросинина новым постом зацепила Лесю Никитюк.