Украинские местные власти и энергетические компании совместно разработали графики плановых отключений электроэнергии. Например, во Львовской области эти графики вводятся с 1 октября. Продолжительность таких отключений может достигать двух часов подряд и четырех часов в сутки.

Украинские местные власти, в сотрудничестве с энергетическими компаниями, определили графики плановых отключений электроэнергии. К примеру, во Львовской области эти мероприятия запланированы с 1 октября. Согласно этим графикам, отключения могут продолжаться до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

Дмитрий Лунин, глава Полтавской областной военной администрации, поделился сведениями о возможной шести очередях отключения света на Полтавщине. Отмечено, что это может быть связано с возможным дефицитом энергии, хотя точная информация о реальном дефиците будет известна только во время отопительного сезона.

"Винницаоблэнерго" также разработала графики аварийных и плановых отключений электроэнергии для потребления при дефиците генерации и аварий в системе передачи. Относительно длительности отключения их частота может изменяться от 2 до 4 часов подряд, с подачей электроэнергии в течение 4 до 2 часов соответственно.

С 1 октября во Львове запланировано внедрить графики отключения света.

Графики отключения электроэнергии были разработаны и в других регионах. Они содержат шесть очередей и разрабатываются при дефиците тока. Важно отметить, что разработка графиков отключений не означает обязательного их использования. Они используются только в случае реального дефицита электроэнергии и не используются, если дефицит отсутствует.

Источник: Обозреватель.

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