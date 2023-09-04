Мобилизация в Украине продолжена, все справки ВЛК планируют проверить, адвокат рассказала, как могут наказать беглецов за границу.

Мобилизация в Украине продолжается , готовится проверка всех решений военно-врачебной комиссии (ВЛК) относительно инвалидности и непригодности к военной службе.

Выданные решения с начала войны и мобилизации в Украине, которые могут быть связаны с коррупцией, проверят, а если решения окажутся безосновательными или незаконными – этим должны заняться правоохранители.

Адвокат Марина Бекало рассказала, как могут наказать уклоняющихся от мобилизации в Украине.

По ее словам, за использование заведомо подложного документа, в частности, в разгар мобилизации в Украине, грозит уголовная ответственность по ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Нарушителю грозит штраф до 67 100 гривен или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до двух лет.

Однако такие факты в период действия мобилизации в Украине сначала должны быть выявлены в результате проверок комиссий ВЛК, затем необходимо определить степень годности к службе и только после проведения полного расследования может быть возбуждена уголовная ответственность.

"Кто будет проверять и каким образом? Надо пригласить всех экстрасенсов мира, чтобы осуществить этот замысел. Что такое "уклоняющийся" с точки зрения международного права и прав человека?

Как себе авторы идеи представляют механизм экстрадиции людей, находящихся за границей, работают, имеют свой бизнес, платят налоги... Эти люди никогда не вернутся в Украину, а получат политическое убежище, а затем и гражданство страны, где они находятся. Тупо**сть не имеет границ. Это будут потеряны для Украины трудовые ресурсы",

"Начните с себя, и своих родственников - там все больные, все за границей - на лечении наверняка", - пишут в комментариях.

Источник: ТСН .

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