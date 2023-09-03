Мобилизация в Украине продолжается, адвокат рассказал, что изменится для студентов и коснется их призыв.

Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября, адвокат сообщил, что студентов, получающих второе образование, вероятно, коснется призыв.

Мобилизация в Украине будет происходить в рамках цивилизованного принуждения, сообщает адвокат Роман Симутин.

Так, Симутин добавил, что доступ ТЦК к государствам предоставит им неограниченные полномочия в разгар мобилизации в Украине.

Также, по словам адвоката, будет предусмотрена авторизация данных, без подтверждения которых вы не сможете получить какую-либо услугу от государства.

Для этого нужно будет посетить ТЦК и обновить свои учетные данные во время мобилизации в Украине.

"Если это произойдет, а это произойдет, пусть даже в каком-то обрезанном виде, то это означает лишь одно: окончание эпохи анархии, периода, когда ТЦК задерживали всех на улицах и переход к более цивилизованной форме принуждения, когда просто придется идти в ТЦК, потому что вы, например, не сможете получить права, зарегистрировать брак или собственность", – говорит Симутин.

Также Симутин прокомментировал новость об отмене оснований отсрочки для студентов, получающих второе высшее образование в период мобилизации в Украине.

"Позиция юристов: это удар по базовым конституционным правам, а именно – праву на получение образования", - сообщил адвокат.

Адвокат добавил, что, вероятно, чиновники будут объяснять это следующим образом: государство предоставило возможность людям получить первое базовое высшее образование и не отнимает это право.

Второе образование – это уже прихоть или несрочное повышение квалификации, поэтому его можно получить после прохождения военной службы.

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