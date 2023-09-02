Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Сумская поделилась в Инстаграм трогательными воспоминаниями из прошлого, а также рассказала, как проходили ее школьные годы. Свой пост Сумская сопроводила памятыми и редкими кадрами, которые не так часто показывает в сети.

«Вспоминаю с теплотой школу номер 1 в Запорожье, 4 школу в Полтаве… Все такое родное, близкое и далекое одновременно… Думаю о наших детишках, которые годами учатся онлайн, потому что вынуждены беречься из-за проклятых пандемий и этой страшной войны…

Кланяюсь нашим учителям, многие из их сейчас защищают родную страну… Поклон и почет, дорогие наши! Сил и Божьей защиты в новом учебном году» - написала Сумская под постом.

Украинцы выразили свое мнение:

«Моя родная школа №1 в Запорожье. Как давно и как хорошо было. Мира всем и добра; Очень красивая и стильная школьница! Особенно ,,счастливыми,, выглядели дети на 8 фото, как и сама учительница...; МЫ держимся. Все будет Украина».

Ранее Ольга Сумская обратилась к украинцам с просьбой подписать петицию, которую создали родные погибшего Героя Мощенко Антона Леонидовича.

«… Прошу подписать петицию на присвоение Героя Украины 20-летнему парню, который в молодом возрасте отдал свою жизнь за наше будущее. Он пытался сделать все, чтобы мы и наши дети жили в мире!», - обратилась Сумская к украинцам.

Последние новости Украины:

Ольга Сумская сообщила, где и когда состоится прощание с украинским актером Алексеем Хильским, погибшим на фронте.

Также сообщалось, что Ольга Сумская с болью высказалась о дочери, которая живет в Москве.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская высмеяла новость о реконструкции столовой в Киеве за миллионы.